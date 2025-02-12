На Украине двое псевдополицейских спасли мобилизованных от ВСУ за $5 тыс

На Украине двое мужчин в форме полиции забрали из автобуса с военнообязанными двоих мобилизованных.В Черниговской области Украины двое мужчин, переодевшись в форму полиции, с оружием в руках остановили автобус с военнообязанными и забрали с собой двоих мобилизованных.