Медвежий угол

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Оказывается, Россию веками пытались европеизировать, а не завоевать...

Оказывается, Россию веками пытались европеизировать, а не завоевать...

Вечер у камина Все, чем занимались европейские государства, когда не рвали друг друга на части, это либерализацией Руси, Российской империи, СССР и России.

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