СМИ: ХАМАС прекратило контакты с находящимися в Газе лидерами движения

Палестинское движение ХАМАС прекратило какие-либо контакты с лидерами подразделений движения, которые находятся на территории сектора Газа, после атаки израильских сил в районе Аль-Маваси близ города Хан-Юнис на юге анклава.
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