Председатель совета Анапы досрочно сложил полномочия

Председатель совета Анапы досрочно сложил полномочияПредседатель совета Анапы Леонид Красноруцкий накануне досрочно сложил полномочия из-за перехода в Законодательное собрание Краснодарского края, где он займёт пост спикера парламента, сообщили в администрации города.
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