В метро Петербурга назвали причину временной задержки поездов на фиолетовой ветке

Сейчас движение составов осуществляется в штатном режиме. Неисправность поезда стала причиной увеличения интервалов движения составов на участке фиолетовой линии петербургского метрополитена от станции «Шушары» до «Волковской» утром 28 июля.
Сейчас движение составов осуществляется в штатном режиме. Неисправность поезда стала причиной увеличения интервалов движения составов на участке фиолетовой линии петербургского метрополитена от станции «Шушары» до «Волковской» утром 28 июля.
Свежие комментарии