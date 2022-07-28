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В метро Петербурга назвали причину временной задержки поездов на фиолетовой ветке

Сейчас движение составов осуществляется в штатном режиме. Неисправность поезда стала причиной увеличения интервалов движения составов на участке фиолетовой линии петербургского метрополитена от станции «Шушары» до «Волковской» утром 28 июля.

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