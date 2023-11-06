Новополоцк, Солигорск и Гродно примут матчи 26-го тура чемпионата Беларуси по футболу.

В чемпионате страны по футболу сегодня будут сыграны матчи 26-го тура ´Нафтан´ (Новополоцк) - ´Славия´ (Мозырь) (начало в 14:00), ´Шахтер´ (Солигорск) - ´Торпедо-БелАЗ´ (Жодино) (18:30) и ´Неман´ (Гродно) - ´Ислочь´ (Минский район) (20:30).