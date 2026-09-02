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Девять человек пострадали в результате нападения на инфостенд АдГ в Германии

Девять человек пострадали в результате нападения на инфостенд АдГ в Германии

IMAGO/Guido Schiefer/TASS В городе Бад-Кройцнах на юго-западе Германии девять человек пострадали после того, как на информационный стенд партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) вылили неизвестную жидкость.

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