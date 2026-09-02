Девять человек пострадали в результате нападения на инфостенд АдГ в Германии

IMAGO/Guido Schiefer/TASS В городе Бад-Кройцнах на юго-западе Германии девять человек пострадали после того, как на информационный стенд партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) вылили неизвестную жидкость.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Экс-главу разведк...
- ЛЛ Спасатели нашли з...
- ЛЛ Собянин: за 6,5 ч...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым