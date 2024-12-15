500 л.с. и задний привод — у Renault получился достаточно «горячий» хэтч?

Компания Renault дала зеленый свет проекту «дикого» хэтчбека 5 Turbo 3E. Интересно, что это не экстремальная версия современного электрического Renault 5 или его заряженной модификации Renault R5 – это полностью самостоятельный автомобиль, стилистикой отсылающийся на оригинальный Renault 5 и его легендарную версию Renault 5 Turbo из 1980-х.