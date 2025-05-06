В столице Кипра прошла акция «Бессмертный полк»

В столице Кипра Никосии 6 мая прошла акция «Бессмертный полк», приуроченная ко Дню Победы. В мероприятии приняли участие несколько сотен человек, включая российских граждан, сотрудников посольства, школьников и местных жителей.
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