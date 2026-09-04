Отмечена непрерывная серия ударов по военным объектам в Херсоне

Минувшие сутки, 3-4 сентября, отмечены методичной и неотвратимой боевой работой российских сил. Это был не единичный ночной налёт, а конвейер высокоточных ударов, шедший волнами почти целые сутки – с раннего утра до рассвета следующего дня.
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