Отмечена непрерывная серия ударов по военным объектам в Херсоне

Минувшие сутки, 3-4 сентября, отмечены методичной и неотвратимой боевой работой российских сил. Это был не единичный ночной налёт, а конвейер высокоточных ударов, шедший волнами почти целые сутки – с раннего утра до рассвета следующего дня.