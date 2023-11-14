Вторник начался с продаж, в числе аутсайдеров - "Сегежа"

Российский рынок открыл торги во вторник, 14 ноября, снижением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии опустился на 0,73% до 3224,7 пункта, индекс РТС просел на 0,5% до 1111,86 пункта.