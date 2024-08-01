Бийчанина задержали за оправдание атаки украинских беспилотников

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы В Алтайском крае 34-летнего жителя задержали за публичное оправдание террористической атаки украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщает региональная ФСБ.
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