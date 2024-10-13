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Джексон Хэйс: «Энтони Дэвис мне как старший брат»

24-летний центровой проведет второй год в «Лейкерс». В прошлом сезоне Хэйс отыграл 70 матчей, 5 раз выйдя в основном составе.

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