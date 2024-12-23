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Первому в России высокоскоростному поезду придумали название

Первому в России высокоскоростному поезду придумали название

Первый российский высокоскоростной поезд будет назван «Белым кречетом». О том, какое ему придумали название, а также о его технических характеристиках рассказал глава Минтранса Роман Старовойт в интервью агентству ТАСС.

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Комментарии
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А Кудасов
Да уж.
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