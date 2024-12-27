Эквадор открывает двери для военных США

После сведений о военном присутствии США в Панаме (и последовавших заявлениях Дональда Трампа о том, что он вернёт Панамский канал в собственность Вашингтона), активность Пентагона резко проявилась в Эквадоре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии