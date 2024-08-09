В День Государственного флага России на астраханской набережной дадут большой концерт

Перед гостями и жителями области вновь выступит сводный Юношеский симфонический оркестр. Одним из ярких культурных событий этого лета в нашем регионе станет Международный фестиваль классического искусства «Каспийские сезоны 2024».
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