"Игра на нервах": Спецпосланник Трампа ждал встречи с Путиным 8 часов

Спецпосланнику Трампа пришлось восемь часов ждать встречи с Путиным в Москве, сообщает Sky News.Специальный посланник президента США, которого часто называют его «решалой», был отправлен в Россию, чтобы передать Владимиру Путину предложение США о 30-дневном перемирии на Украине.