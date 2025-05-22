Точку поставил «Искандер». Трамп перестал сражаться за Украину. Европа взвыла: она — следующий кандидат на раздел между сверхдержавами

Добрый Мир
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Добрый Мир

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Комментарии
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Eduard
Пора Европу разделить,её слишком много
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14 час.
Eduard
Трампу север Парижа и Гренладию,нам всё остально.Вот вам безвиз и виллы для россиян!
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14 час.
Дмитрий Бакланов
Нельзя, там земля проклята. Как только русский переезжает жить в Европу он сразу становится русофобом и ненавистником России.
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13 час.
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