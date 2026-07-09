Канцлер ФРГ заявил о сделке на 100 миллиардов евро с Канадой

Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о крупном оборонном контракте на 100 миллиардов евро. Немецкая компания ThyssenKrupp Marine Systems станет генеральным подрядчиком для строительства подводных лодок для Канады, создавая тысячи рабочих мест.
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