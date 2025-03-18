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Царьград

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Русские ученые готовы создать скафандр для Марса по запросу NASA

Русские ученые готовы создать скафандр для Марса по запросу NASA

Русские ученые из "Звезды" готовы создать скафандр для полета на Марс, если поступит заказ, включая от американцев.

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