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Глава парламента Крыма Константинов предложил создать в России список "антигероев"

Глава парламента Крыма Константинов предложил создать в России список "антигероев"

Глава крымского парламента Владимир Константинов озвучил для РИА Новости свое предложение создать в список российских "антигероев", в который предлагается включать покинувших страну россиян, которые решили "отсидеться в сложные времена за границей".

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