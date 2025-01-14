Средняя зарплата журналистов в Тульской области выросла до 40-60 тысяч рублей

Аналитики сервиса по поиску работы HeadHunter назвали среднюю зарплату журналистов в Тульской области по итогам минувшего 2024 года в честь Дня российской печати, который праздновался в стране вчера, 13 января.
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