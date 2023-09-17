Во Владивостоке определят судьбу еще одного общественного пространства

PRIMPRESS.RUОбществоПодписатьсяВо Владивостоке определят судьбу еще одного общественного пространстваВо Владивостоке пройдут общественные обсуждения по благоустройству территории в районе Кирова, 116, сообщает PRIMРRESS.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииСергей ДмитриевВо Владике надо организовать вело/парки с бесплатным прокатом велосипедов AUTOBIKE по патенту США. ...А также проводить соревнования-заезды только на такой моделе, что все были в равных условиях. ИмХо.Ответить16 час.
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