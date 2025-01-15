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Царьград

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Владимир Константинов: Британия может спровоцировать украинский конфликт

Владимир Константинов: Британия может спровоцировать украинский конфликт

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал отправку британских миротворцев на Украину провокацией.

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Комментарии
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Игорь Васиков
До последнего британца!
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