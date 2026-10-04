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Что делать, если пробили трубу тёплого пола в стяжке — подробная инструкция

Что делать, если пробили трубу тёплого пола в стяжке — подробная инструкция

Система тёплого пола отличается высокой надежностью и при правильном монтаже способна прослужить несколько десятилетий.

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