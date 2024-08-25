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  • Игорь Корнеев
    одной Москве учатся 60 тыс детей мигрантов, это из бюджета 10.5 млрд руб. Один год обучения одного школьника в Москве...Приехали и требую...
  • Галина Друзина
    Да выслать мигрантов из России, тем более таких, которые нарушают законы, пусть едут обратно в свои аулы и кишлаки  с...На Кубани казаки ...
  • Галина Друзина
    Ну просто с ума сойти, может уже хватит пускать мигрантов в Россию, с этими как справиться не знаем, а новые всё едут...Приехали и требую...

Путин одной фразой встревожил США: Зеленский уже на границе, требует переговоров

Путин одной фразой встревожил США: Зеленский уже на границе, требует переговоров

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА 2 дня назад 93K прочитали Вторжение ВСУ в Курскую область вызвало шок в русском обществе, но за прошедшие недели Киев так и не смог достичь главной цели — прорыва к Курской АЭС, что усилило бы позиции Украины на мирных переговорах.

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