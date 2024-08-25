Путин одной фразой встревожил США: Зеленский уже на границе, требует переговоров

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА 2 дня назад 93K прочитали Вторжение ВСУ в Курскую область вызвало шок в русском обществе, но за прошедшие недели Киев так и не смог достичь главной цели — прорыва к Курской АЭС, что усилило бы позиции Украины на мирных переговорах.
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