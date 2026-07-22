Происшествия
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Происшествия

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Глава ведомства затребовал доклад по информации о нарушении жилищных прав граждан в Кемеровской области – Кузбассе

Глава ведомства затребовал доклад по информации о нарушении жилищных прав граждан в Кемеровской области – Кузбассе

В социальных медиа сообщается, что в городе Юрга, несмотря на имеющееся решение суда об обязании местных органов власти предоставить жильцам аварийного дома субсидию для приобретения нового жилья, оно до настоящего времени не исполнено.

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