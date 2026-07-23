Политика как он...
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Политика как она есть

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В Анголе осудили россиян за планирование госпереворота

В Анголе осудили россиян за планирование госпереворота

Двое россиян осуждены в Анголе по обвинению в терроризме и шпионаже. Как сообщает The Guardian, суд признал их виновными в планировании государственного переворота и содействии в организации беспорядков в стране в прошлом году.

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Комментарии
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iv
igor vinogradov
это не Луанда...
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1 м.