Россия забрала акции водочного магната Шефлера: Спонсор ВСУ лишился своего бизнеса

Людмила Лиханова

Ты, козел или не помнишь или не знаешь из какой пропасти нас вызволил Путин и его команда. А теперь представь, тупица себя перед бандой гопников и начни качать права...сколько минут иы бы прожил и что успел бы сделать для страны? Только такие идиоты сидя на диване кричат о долгой борьбе с беспредельщиками. В ведь сначала нужно было подобрать команду, проверяя и перепроверяя каждого, стравливать бандитов и криминальных и в белых воротничках да так, чтобы никто не догадался откуда ветер дует. Сначала возрождать с\хозяйство, промышленность, наводить связи с другими странами иначе бы не выжили, нужно было накормить 140 миллионов человек. А ну-ка вспомни арифметику, дебил, и посчитай сколько нужно продуктов исходя из 0,5 кг условной еды на эти 140 миллионов в ДЕНЬ! Сколько нужно труда провести операцию "прикрытие" с Табуреткиным и Айфончиком чтобы враги не увидели через СВИФТ увеличение финансирование ВПК и смежников, переведя на наличный расчет якобы украденных бабок чтобы потом на Параде враги вдруг увидели мощь вооружения ! А такие вот идиоты, не умеющие ни думать, ни анализировать , а только ,3,13деть о недостатках. Вот почему ты, убогий, сидишь сытый и с новым телефончиком или компом в теплой квартире на теплом диванчике а не роешься в помойке как в проклятые 90-е.