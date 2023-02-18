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Роттердам (ATP). 1/2 финала. Медведев сыграет с Димитровым, Синнер – с Грикспором

Даниил Медведев сыграет с Григором Димитровым в полуфинале в Роттердаме.  Cетка турнира здесь. ABN Amro World Tennis Tournament Роттердам, Нидерланды 13 – 19 февраля 2023 ATP 500 Призовой фонд – 2 074 505 евро Крытые корты, хард 1/2 финала Даниил Медведев (Россия)  Григор Димитров (Болгария) Дата проведения 18 февраля, 17.

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