Акции связанных с Россией компаний растут на фоне победы Трампа

Подорожали акции австрийского Raiffeisen Bank International и венгерского OTP Bank, дорожают также акции турецких компаний, которые продолжают работать в России Акции связанных с Россией компаний дорожают на зарубежных рынках.
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