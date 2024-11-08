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Акции связанных с Россией компаний растут на фоне победы Трампа

Акции связанных с Россией компаний растут на фоне победы Трампа

Подорожали акции австрийского Raiffeisen Bank International и венгерского OTP Bank, дорожают также акции турецких компаний, которые продолжают работать в России Акции связанных с Россией компаний дорожают на зарубежных рынках.

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