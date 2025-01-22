Газета.Ru Советские военнослужащие на улицах Баку, 1990 год / AP 20 января 1990 года советские войска вошли в столицу Азербайджанской ССР Баку.
«Убирайтесь из дома, иначе убьют». Зачем советские войска отправили усмирять Баку?
Комментарии
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Сергей Исаев
Советский Союз прекратил свое существование в 1991году.
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6 час.
Сергей Исаев
Более того оно не деградировало, а предало свой народ и свою страну. Пи....сы.
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6 час.
МГ
Миша Граник
Интересно, а почему автор не пишет о том, что предшествовало сумгаитским событиям - о массовой депортации азербайджанцев из Еревана? Их в Азербайджане называли еразами -ереванскими азербайджанцами. И их поселили - фактически бросили - в палаточном городке под злосчастным Сумгаитом. Они потом и устроили резню в городе, где эти самые 7% армян жили вполне комфортно. Хотя они не были ни в чем виноваты. С этого все началось. А войска в Баку Горбачев ввел, когда там обстановка уже начала нормализовываться. Все это, конечно, не оправдывает тех нынешних азербайджанцев, терроризирующих наших людей у нас же дома. Отлавливать их надо и выдворять домой без права въезда на территорию РФ. Но и праду надо говорить всю, а не частично.
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23 мин.
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