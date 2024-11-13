В рамках конференции состоялось торжественное вручение первого государственного документа активистам местного отделения Движения Первых.
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В рамках конференции состоялось торжественное вручение первого государственного документа активистам местного отделения Движения Первых.