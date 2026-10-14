❗️⚡️Сообщается, что скоростной диапазон обслуживаемых БПЛА-"камикадзе" от 60 до 160+ км/ч посредством командно-телеметрических каналов сети Starlink вновь стал доступен для противника после переговоров между Михаилом Федоровым и Иланом Максом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым