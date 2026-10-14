❗️⚡️Сообщается, что скоростной диапазон обслуживаемых БПЛА-"камикадзе" от 60 до 160+ км/ч посредством командно-телеметрических каналов сети Starlink вновь стал доступен для противника после переговоров между Михаилом Федоровым и Иланом Максом.