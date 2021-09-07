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Александр Черныш проверил, как идет строительство бетонной объездной на Новоселова

Александр Черныш проверил, как идет строительство бетонной объездной на Новоселова

Председатель уссурийской Думы Александр Черныш осмотрел строящуюся бетонную объездную. Политик отметил, что водители заезжают на дорогу, несмотря на запрещающие знаки, сообщает ИА UssurMedia.

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