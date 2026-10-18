Вирусолог Павел Волчков в беседе с 360.ru рассказал, что без принятия необходимых мер оспа обезьян может стать столь же массовой, как ветрянка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Суд отказался пов...
- IV Агрессивный медве...
- 64-летний Григори...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым