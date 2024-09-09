Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) провело среди мигрантов социологическое исследование, которое показало, что 35% гастарбайтеров предпочитают шариат светскому российскому законодательству.
"Мигранты испытывают чувство собственного превосходства над гражданами России, а коренных жителей считают "ленивыми и пьяницами
Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Сколько можно сообщать нам мнения этих грязных педофилов и наркоманов, наркоторговцев и насильников? Хватит! Всех по своим аулами -кишлакам вон из России. Всех однозначно, со своим грязным бандитствующим приплодом из умственно отсталых придурков и баб в тряпках с их всегда готовыми гениталиями рожать. Пошли все вон. Это воля НАРОДА.
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1 час.
igor kim
В Средней Азии быстрый рост населения. За 20 лет в два раза. Кроме того, нарастают очень большие проблемы с водой. Поэтому азиатам нужны новые, более благополучные земли, они это хорошо понимают и действуют соответственно. Короче, для России приближается новое нашествие "Чингиз хана".
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1 час.
nestor 19
Если они все такие трудолюбивые, то почему не налаживают жизнь в своих кишлаках, а прутся в Россию?
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29 мин.
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