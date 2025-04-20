Объем данных ЦБ о платежных реквизитах киберпреступников вырос за год в 1,5 раза

За последний год Банк России увеличил свою базу данных о мошенниках в 1,5 раза. Об этом на всероссийском совещании по финансовой грамотности в Хабаровске сообщил глава департамента кибербезопасности Центробанка РФ Вадим Уваров.
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