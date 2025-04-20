Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    Нучо... Терь молитесь, хiхлы. Еси не забыли молитвы...Слуцкий: Зеленски...
  • Людмила Лепаева
    Зарвался почувствовал себя пупо землиВ Ленобласти чино...
  • Eduard
    Трезвость? этр он о себе?Борис Джонсон зая...

Объем данных ЦБ о платежных реквизитах киберпреступников вырос за год в 1,5 раза

За последний год Банк России увеличил свою базу данных о мошенниках в 1,5 раза. Об этом на всероссийском совещании по финансовой грамотности в Хабаровске сообщил глава департамента кибербезопасности Центробанка РФ Вадим Уваров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх