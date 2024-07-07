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Царьград

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Агенты врага – у нас во власти. Хазин требует чисток: "Вылезают и вылезают, их очень много"

Агенты врага – у нас во власти. Хазин требует чисток: "Вылезают и вылезают, их очень много"

Агенты врага – у нас во власти. Михаил Хазин требует чисток: "Вылезают и вылезают, их очень много". Экономист констатировал, что реального единства политической позиции на сегодня нет ни в России, ни на Западе.

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Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
Надо не просто  говорить,а называть по именам.Без имён это просто  пустая болтовня.
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15 час.
С
Сергей
Список имен будет очень длинным...
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14 час.

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