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Глава МИД Финляндии Валтонен выступила против быстрой сделки по Украине

Глава МИД Финляндии Валтонен выступила против быстрой сделки по Украине

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен выступила против быстрого решения конфликта на Украине. Об этом финский министр иностранных дел заявила в интервью RND.

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Комментарии
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Сергей
Финское оно за одну только рожу сжечь на костре надо!!
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1 д.
Evgenija Palette
Ну, как же, как же... Только вступили в НАТО и ЕС, а тут какие-то ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, да еще БЫСТРО... НАЖРАТЬСЯ ХАЛЯВЫ НЕ УСПЕЛИ.... Ясное дело - с ВВП надо выстраивать отношения &quot;ДОЛГО&quot;... А то как же... Читаю, читаю этот ЦИРК... аж весело становится... &quot;Приятно&quot; видеть озверевшего Шольца, который, чего уж там, приготовился получить жирный кусок, ОБОБРАВ РОССИЮ...  &quot;Приятно&quot; видеть ПЕРЕОБУВШЕГОСЯ ОРБАНА... И всех, кто уже переобулся, ( Италия, например) и пока молчат об этом... И плевать им всем на наши политико-экономические пристрастия и заблуждения... ГЛАВНОЕ - РАЗБОЙ! И ЕЩЕ РАЗ - РАЗБОЙ... Им мало было получать по дешевке газ, ИМ НАДО БЫЛО ЗАХВАТИТЬ ВСЁ, И ВСЕМ РАСПОРЯЖАТЬСЯ САМИМ! &quot;КРЕСТОВЫЙ ПОХОД&quot; ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО ВЕКА...
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