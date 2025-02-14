Глава МИД Финляндии Элина Валтонен выступила против быстрого решения конфликта на Украине. Об этом финский министр иностранных дел заявила в интервью RND.
Глава МИД Финляндии Валтонен выступила против быстрой сделки по Украине
Комментарии
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Сергей
Финское оно за одну только рожу сжечь на костре надо!!
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1 д.
Evgenija Palette
Ну, как же, как же... Только вступили в НАТО и ЕС, а тут какие-то ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, да еще БЫСТРО... НАЖРАТЬСЯ ХАЛЯВЫ НЕ УСПЕЛИ.... Ясное дело - с ВВП надо выстраивать отношения "ДОЛГО"... А то как же... Читаю, читаю этот ЦИРК... аж весело становится... "Приятно" видеть озверевшего Шольца, который, чего уж там, приготовился получить жирный кусок, ОБОБРАВ РОССИЮ... "Приятно" видеть ПЕРЕОБУВШЕГОСЯ ОРБАНА... И всех, кто уже переобулся, ( Италия, например) и пока молчат об этом... И плевать им всем на наши политико-экономические пристрастия и заблуждения... ГЛАВНОЕ - РАЗБОЙ! И ЕЩЕ РАЗ - РАЗБОЙ... Им мало было получать по дешевке газ, ИМ НАДО БЫЛО ЗАХВАТИТЬ ВСЁ, И ВСЕМ РАСПОРЯЖАТЬСЯ САМИМ! "КРЕСТОВЫЙ ПОХОД" ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО ВЕКА...
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21 час.
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