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Британия испугалась из-за решения Москвы по рыболовству в Баренцевом море

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Комментарии
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ч
чвсатпкьл
Гы-гы 🤣😂 что это за блюдо Фиш-энд-чипс, чипсы из рыбы.
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18 час.
E
Ed
Сколько торжествующих букав по поводу того, что вшиво - бриты может быть станут жидко какать и не нашей рыбой, если что то может и сделаем, а скорее нет, слишком долго бла-бла-бла. Сами, блин, не знаем зачем и почему свое раздаем. Уймитесь, стыдуха ведь, что ничем не желаем ответить, когда эти уроды круто гадят.
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17 час.
Boris Borisov
Уважаемый Ed , проблема в том . что не мы своё раздаём , а твари- капиталисты державные -раздают   н  а  ш  е ! Для народа-людей эту рыбу продают по цене говядины !!!
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15 час.

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