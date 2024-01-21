Британия испугалась из-за решения Москвы по рыболовству в Баренцевом море

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Ed

Сколько торжествующих букав по поводу того, что вшиво - бриты может быть станут жидко какать и не нашей рыбой, если что то может и сделаем, а скорее нет, слишком долго бла-бла-бла. Сами, блин, не знаем зачем и почему свое раздаем. Уймитесь, стыдуха ведь, что ничем не желаем ответить, когда эти уроды круто гадят.