Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Шаблий
    Сколько у них сборщиков денег? Все собирают,кто-нибудь видел результат от их деятельности. А свои ,личные деньги, где...Шевченко встретил...
  • Петр Березин
    Бах, Бух, -пошел Нах.  Где было твое олимпийское перемирии, когда Донбасс, бомбили 8 лет?Бах об отстранени...
  • Елена Максимова
    а кто это?Кирилл Дементьев:...

Халеп о работе с Муратоглу: «Патрик меня очень мотивировал и помог снова полюбить теннис»

Симона Халеп поделилась впечатлениями от первых месяцев работы с Патриком Муратоглу. «Прежде чем я побывала в академии и объявила о сотрудничестве с Патриком, мы с ним не встречались.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх