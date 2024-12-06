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Закон, порядок, государство

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Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск «Запад» уничтожили боевую машину пехоты Bradley, замаскированные блиндажи и живую силу ВСУ

Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск «Запад» уничтожили боевую машину пехоты Bradley, замаскированные блиндажи и живую силу ВСУ

Артиллеристам удалось попасть в башню БМП противника. В результате удара внутри машины вспыхнул пожар, который привел к детонации боекомплекта и гибели экипажа.

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