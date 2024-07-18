Двуличный Янус Вэнс

Итак, Дональд Иванович Трамп подобрал себе преемника, а Америке - 48-го и далее президента. Как уже рассказывали из каждого утюга, им стал выходец из неблагополучной семьи, ветеран войны в Ираке, выпускник Йеля, белый, женатый на индианке, сенатор от Огайо Джей Ди Венс.