В районе Сокол промоют пешеходные переходы к празднованию Дня города

Совсем скоро Москва отметит свой день рождения, и наш район уже начал готовиться к празднику. Главная цель коммунальных служб сейчас — сделать городские улицы чище и уютнее, чтобы прогулки в выходные 5 и 6 сентября были максимально приятными.