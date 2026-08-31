В районе Сокол промоют пешеходные переходы к празднованию Дня города

Совсем скоро Москва отметит свой день рождения, и наш район уже начал готовиться к празднику. Главная цель коммунальных служб сейчас — сделать городские улицы чище и уютнее, чтобы прогулки в выходные 5 и 6 сентября были максимально приятными.
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