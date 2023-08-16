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Компания Kia представит в Монтерее кроссовер EV6 в исполнении Special Edition: в Сети уже появилось его первое фото

Компания Kia представит в Монтерее кроссовер EV6 в исполнении Special Edition: в Сети уже появилось его первое фото

Электрокроссовер Kia EV6 2024 в исполнении Special Edition показали на тизере в преддверии дебюта. Корейский бренд представит новинку на «Неделе автомобилей» в Монтерее 18 августа, на которой будет показано немало моделей от различных брендов.

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