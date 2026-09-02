Погода в ХМАО: Сургут ждёт потепление до +25 градусов на следующей неделе

Жителей Югры ждёт значительное потепление: в Сургуте и Нижневартовске температура достигнет +25 градусов на следующей неделе.
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