Студия Remedy случайно выпустила песню-тизер для первого дополнения к Alan Wake 2 Хо...

Студия Remedy случайно выпустила песню-тизер для первого дополнения к Alan Wake 2Хоррор Alan Wake 2 вышел на ПК и консолях в октябре прошлого года, подарив игрокам долгожданное продолжение истории писателя Алана Уэйка, застрявшего в потустороннем мире.
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