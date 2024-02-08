Студия Remedy случайно выпустила песню-тизер для первого дополнения к Alan Wake 2 Хо...

Студия Remedy случайно выпустила песню-тизер для первого дополнения к Alan Wake 2Хоррор Alan Wake 2 вышел на ПК и консолях в октябре прошлого года, подарив игрокам долгожданное продолжение истории писателя Алана Уэйка, застрявшего в потустороннем мире.