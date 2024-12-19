«МЮ» после двух ошибок Форстера забил «Тоттенхэму». Сперва в штрафной был перехвачен пас голкипера, а спустя 7 минут Фрэйзер попал в Диалло, выбивая мяч

«Шпоры» вели со счетом 3:0 до 63-й минуты матча Кубка английской лиги, после чего неудачная передача Фрэйзера Форстера в собственной штрафной привела к перехвату в исполнении Бруну Фернандеша и голу Джошуа Зиркзе.