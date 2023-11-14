Politiki.net 81K подписчиков Мы граждане России только позволили себе обсудить инициативу поступившую на рассмотрение в Государственную Думу - о запрете приезжим работать в такси, школах и больницах, а президент Федерации мигрантов Вадим Коженов ее уже "зарубил".
"Бессмысленная и странная реакция", - в Федерации мигрантов России раскритиковали Думскую инициативу
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Зоя Копань
Просто напросто надо чтобы налоговая проверила этого"президента", уж очень он радеет за мигрантов, явно не за просто так!
Ответить
2 час.
наташа кумирова
Скорее всего он прав,когда в России что-то делали для "не мигрантов"?
Ответить
1 час.
Vladimir Soukhatchev
А этот странный "презик" кого конкретно представляет и какой Мандат он может предъявить - от "моя твоя не понимай спешиалистов" или Госдепа наших "непартнеров", ну или ПроТурецких Лоббистов? А вопрос-то совсем не Риторический и заслуживает проверки на "вшивость" СКР и ФСБ!!!
Ответить
31 мин.
Свежие комментарии