"Бессмысленная и странная реакция", - в Федерации мигрантов России раскритиковали Думскую инициативу

Просто напросто надо чтобы налоговая проверила этого"президента", уж очень он радеет за мигрантов, явно не за просто так!

Vladimir Soukhatchev

А этот странный "презик" кого конкретно представляет и какой Мандат он может предъявить - от "моя твоя не понимай спешиалистов" или Госдепа наших "непартнеров", ну или ПроТурецких Лоббистов? А вопрос-то совсем не Риторический и заслуживает проверки на "вшивость" СКР и ФСБ!!!