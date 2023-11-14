Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Бессмысленная и странная реакция", - в Федерации мигрантов России раскритиковали Думскую инициативу

"Бессмысленная и странная реакция", - в Федерации мигрантов России раскритиковали Думскую инициативу

Politiki.net 81K подписчиков Мы граждане России только позволили себе обсудить инициативу поступившую на рассмотрение в Государственную Думу - о запрете приезжим работать в такси, школах и больницах, а президент Федерации мигрантов Вадим Коженов ее уже "зарубил".

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Комментарии
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Зоя Копань
Просто напросто надо чтобы налоговая проверила этого&quot;президента&quot;, уж очень он радеет за мигрантов, явно не за просто так!
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2 час.
наташа кумирова
Скорее всего он прав,когда в России что-то делали для &quot;не мигрантов&quot;?
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1 час.
Vladimir Soukhatchev
А этот странный &quot;презик&quot; кого конкретно представляет и какой Мандат он может предъявить - от &quot;моя твоя не понимай спешиалистов&quot; или Госдепа наших &quot;непартнеров&quot;, ну или ПроТурецких Лоббистов? А вопрос-то совсем не Риторический и заслуживает проверки на &quot;вшивость&quot; СКР и ФСБ!!!
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31 мин.

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